Meckermann: Die Hinterlassenschaften

Jeden Tag spaziert Meckermanns Bekannte mit ihrem Hund an der Aa entlang. Doch oft ist die Freude getrübt. So auch an diesem Morgen. Nach der Schleuse auf Höhe des Kneipp-Vereins musste die Bocholterin mit ihrem Hund Slalom laufen. Denn auf dem Weg verteilt waren große Haufen mit Pferdeäpfeln. Jetzt fragt sich Meckermanns Bekannte: „Muss das wirklich sein? Ich muss doch die viel kleineren Hinterlassenschaften meines Vierbeiners auch wegmachen.“ Die Hundebesitzerin appelliert an den Pferdehalter oder die Pferdehalterin und hofft, dass diese die Pferdeäpfel beim nächsten Mal ordnungsgemäß entsorgt. – sd –