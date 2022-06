Meckermann: Die Maskenpflicht

Eine Bocholterin hat Meckermann letztens von einem negativen Erlebnis im Bus erzählt. Die Frau war mit einer Demenzkranken im Bus unterwegs, als sie sah, dass eine junge Frau zustieg, die keine Maske trug. Wie sie Meckermann erzählt, habe sie die Frau freundlich daraufhingewiesen, doch bitte eine Maske zu tragen. Als diese jedoch nicht reagierte, bat sie erneut darum, ihre Maske aufzusetzen, die sie in der Hand hielt. Statt freundlich zu antworten, habe die Frau sie direkt beleidigt und beschimpft, erzählt die Bocholterin. Auch der Busfahrer sei keine Hilfe gewesen, habe er der Frau sogar erlaubt, ohne Maske zu fahren, immerhin sei das „nicht so schlimm“. Und das, obwohl in den öffentlichen Verkehrsmitteln Maskenpflicht herrsche, wie die Frau betont. Selbst eine Nachfrage bei der Stadtbusgesellschaft habe nichts gebracht, denn auch dort habe man sie lediglich abgewimmelt. Erst ein Anruf beim Ordnungsamt sei auf offene Ohren gestoßen, erzählt die Frau Meckermann, und man wolle sich deswegen nun mit der Stadtbusgesellschaft in Verbindung setzen. Auch Meckermann findet: Vor allem in öffentlichen Verkehrsmitteln gehört die Maske im Moment einfach noch dazu. – mpi –