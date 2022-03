Meckermann: Die Maus

Meckermann hat vor langer Zeit unerwartet Zuwachs bekommen: eine Maus hatte sich in seiner Garage niedergelassen. Nicht dass er sie je gesehen hätte, aber ihre Hinterlassenschaften waren überall zu sehen, schließlich hält eine Maus ihr Heim ja sauber. Irgendwann wurde es Meckermann zu bunt, weil sämtliche Samenpackungen und die Tüten, die diese schützen sollten, angeknabbert waren. Er verstaute sie in verschließbare Kunststoffboxen auf dem Regal. Darauf stand noch ein Karton, in dem er Gartenhandschuhe aufbewahrte. Als er diesen vom Regal nahm, sah er durch die Öffnung, dass darin jede Menge Blätter lagen. Außerdem waren sämtliche Bündchen der Handschuhe angefressen und fast bist zum Gummi in lose Garnreste zerlegt. Meckermann hatte eine Vermutung ... er nahm die Box und ging Richtung Mülleimer. Als er vorsichtig den Deckel hob, schaute die Maus ihn mit ihren schwarzen Kulleraugen vorwurfsvoll an, hüpfte dann im hohen Bogen aus dem Karton und verschwand hinter der Mülltonne. Meckermann kippte den kompletten Karton mit Inhalt in die Mülltonne. Nachher überkam ihm das schlechte Gewissen, weil er der Maus das nett eingerichtete Wohnzimmer genommen hatte. Andererseits hatte er ihr ja lange genug ein Obdach geboten und er ist sich sicher, dass in den Garagen der Nachbarschaft bestimmt noch ein Plätzchen für das Mäuschen frei ist. – ks –