Meckermann: Die Rettung

Meckermann hat einen Anruf von einer 65-jährigen Dame bekommen, die am Ostermontag in eine unangenehme Situation geraten war. Sie hatte das schöne Wetter genutzt und sich auf eine Bank an den Salinen des Kneipp-Vereins gesetzt. Später bemerkte sie, dass sie auf dem Gelände eingeschlossen war. Die Spaziergänger, die dort vorbeikamen, waren zu weit weg, um sie zu hören. Ihr Schwiegersohn wollte sie schon mit einer Leiter retten, hatte aber Angst, dass er des Einbruchs verdächtigt würde. Also versuchte sie, mit dem Handy im Internet jemanden zu finden, der ihr aus ihrer misslichen Lage heraushelfen würde, erreichte aber nur den Anrufbeantworter. In in ihrer Verzweiflung entschloss sie sich, die Polizei zu rufen. Die Polizistin und ihr Kollege, die eintrafen, versuchten ihrerseits, jemanden zu finden, der einen Schlüssel zum Gelände haben könnte, leider ohne Erfolg. Also rief die Polizistin die Feuerwehr an, die die Dame mit der Drehleiter vom Kneipp-Gelände rettete. Das war ihr sehr unangenehm, auch weil jetzt wahrscheinlich viel mehr Leute auf sie aufmerksam geworden waren als vorher. Sie war so aufgelöst, dass sie sich gar nicht genug bei den Polizisten und der Feuerwehr für ihren Einsatz und die beruhigenden Worte bedankt hat. Das möchte Meckermann für die Anruferin jetzt auf diesem Wege gerne nachholen. – ks –