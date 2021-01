Meckermann: Die Schokoladen-Spürnasen

Die Bocholterin brauchte beim Wocheneinkauf ein wenig Nervennahrung. Darum wollte sie sich an der Kasse des Supermarktes einen Schokoriegel kaufen. Dabei musste sie aber wie ein Fuchs aufpassen. Denn ihre Töchter im Alter von zwei und drei Jahren hatten sie gut im Blick. Der Nachwuchs hatte seinen Zuckerpegel an diesem Tag aber schon lange erreicht. Sie schaffte es, den Riegel bis ins Auto zu schleusen. Doch als sie versuchte, vorsichtig die Verpackung zu öffnen, kam schon die Frage aus dem Hintergrund: „Mama, was hast du da?“ Sie antwortete: „Nichts, das war nur ein Stück Verpackung.“ Sie schaffte es, den Riegel auszupacken und fing an ihn zu essen. Doch dann die nächste Frage: „Mama das riecht hier. Das riecht so, wie die Süßigkeiten, die du mal vom Nikolaus geschenkt bekommen hast.“ Die Bocholterin musste sich das Lachen verkneifen, war aber gleichzeitig beeindruckt von der Riechfähigkeit ihrer Kinder – wahre Schokoladen-Spürnasen.