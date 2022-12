Meckermann: Die Spende

Die Bocholterin engagiert sich schon seit vielen Jahren ehrenamtlich bei der Bocholter Tafel. „Wir sind sehr dankbar über all die Spenden, die uns in dieser für viele Menschen schwierigen Zeit erreichen“, berichtet sie Meckermann. Doch am vergangenen Montag wurde der Tafel eine ganz besondere Spende übergeben: Eine ganze Einkaufstasche voll mit weihnachtlichen Leckereien. Bezahlt aus dem Sparschwein eines sechsjährigen Mädchens. „St. Martin hat seinen Mantel doch auch mit einem armen Mann geteilt, da wollte ich von mir auch mal etwas abgeben“, erklärte die Grundschülerin bei der Übergabe. Den Helfern der Bocholter Tafel wird die Spende der jungen Bocholterin bestimmt noch lange in Erinnerung bleiben.