Meckermann: Die Taxifahrt

Rund drei Monate ist es her, dass sich ein Bocholter nach einer Operation in Oberhausen von einem Bocholter Taxiunternehmen hat abholen und nach Hause bringen lassen. Damals funktionierte die Klimaanlage nicht und bei den hochsommerlichen Temperaturen verlief die Fahrt eher unangenehm. Ein Gespräch mit dem Chef des Taxiunternehmens hatte sich aus verschiedenen Gründen verzögert, erzählt der Bocholter, habe nun aber stattgefunden. „Er wurde ausfällig und ich bekam fast den Eindruck, dass ich schuld gewesen sei“, sagt der Bocholter. Er habe nun für seinen nächsten Aufenthalt im Krankenhaus umdisponiert und in Absprache mit seiner Krankenkasse ein anderes Taxiunternehmen beauftragt. „Ich bin eigentlich treu, ich hätte für die Rückfahrt ja auch ein Taxi aus Oberhausen nehmen können, habe aber extra eines aus Bocholt bestellt“, erzählt der Mann. „Die machen die Fahrt aber auch nicht umsonst.“ –cfe–