Meckermann: Die Ticketreservierung

Die drei Freundinnen hatten sich schon monatelang gefreut: Sie hatten sich Karten für das Festival „Eselrock“ in Wesel besorgt, das am Samstag stattfindet. Und jetzt kam auch endlich die Bestätigung mit den Platznummern. 8, 9 und 10 – viel besser geht es ja nicht, dachten sie zunächst. Alle Plätze nebeneinander. Doch als sie weiterlasen, verflog die Euphorie schnell. Da stand nämlich: Tisch 4, 5 und 6. Die Freundin, die die Karten gebucht hatte, hatte nur auf die Platznummern geachtet. „Na ja, so haben wir doch alle die Chance, neue Leute kennenzulernen“, nahm es ein anderes Mitglied des Trios mit Humor.