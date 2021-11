Meckermann: Die Tücken der Zeitumstellung

Die Zeitumstellung sollte in der Europäischen Union eigentlich schon Geschichte sein. Im Jahr 2019 sprach sich die EU-Kommission dafür aus, die Zeitumstellung im Jahr 2021 abzuschaffen. Passiert ist jedoch noch nichts. Und so müssen die Bürger weiter mit den Tücken von Sommer- und Winterzeit leben. Eine Rhederin kann davon ein Lied singen, wie sie dem Meckermann berichtete. Sie wollte einkaufen gehen und fuhr mit ihrem Wagen in die Stadt. Vor Ort setzte sie die Parkuhr auf 10 Uhr und machte sich auf den Weg. Doch als die Kirchturmuhr läutete, fiel ihr der Fehler auf. Sie hatte die Uhr in ihrem Auto noch nicht umgestellt und dementsprechen die falsche Zeit auf der Parkuhr eingestellt. Sie lief schnell zu ihrem Auto zurück, doch es war zu spät. Das Knöllchen klebte bereits an ihrer Windschutzscheibe. Auch die Rhederin wird mit Sicherheit froh sein, wenn die Zeitumstellung ein Ende hat. Denn mit 10 Euro kann man schönere Sachen machen, als Knöllchen zu bezahlen.