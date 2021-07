Meckermann: Die Überraschungsfeier

Vor 15 Jahren bekam eine Bocholterin ein zweites Leben geschenkt. Sie war an Leukämie erkrankt und bekam eine Knochenmark-Übertragung. Seit ihrer Genesung feiert sie zwei Mal im Jahr Geburtstag. Jetzt stand der 15. Geburtstag vor der Tür. Ein paar Tage vorher wurde die Bocholterin von ihrer Cousine zum Kartenspiel eingeladen. Während des Spiels kam ein Anruf vom Enkel, der in Münster studiert und der nach Bocholt gekommen war. Er sagte, vor dem Haus stünden ihre Freunde Fred und Marry, die sie besuchen wollten. Das Geburtstagskind wurde so schnell wie möglich nach Hause gefahren. Hier war die Überraschung groß. Nicht nur Fred und Marry warteten, sondern die ganze Familie, die auch aus Holland und Greven angereist war. Sie hatten das Haus geschmückt und alles für Kaffee und Kuchen und zum Grillen mitgebracht. Kurz darauf traf auch die in die Geschichte eingeweihte Cousine ein. Es wurde eine wundervolle Überraschungsfeier. Die Bocholterin hätte es aber ahnen können. Ihre beiden Töchter sind nämlich für ihre tollen Ideen bekannt. – pam –