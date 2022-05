Meckermann: Die Warteschlange

Wer kennt das nicht? Nach dem Großeinkauf stellt man fest, dass man zwei Teile vergessen hat. Also noch mal schnell hin zum Supermarkt. Dauert ja nicht lange. Doch weit gefehlt. Leider hatte Meckermanns Bekannte nicht mit einem solchen Ansturm gerechnet. Nicht nur der Supermarkt war völlig überlaufen. Auch an den beiden Kassen gab es einen Riesenandrang. An zehnter Stelle reihte sich die Frau zähneknirschend ein. Zu ihrem Verdruss waren die Wagen vor ihr auch noch pickepackevoll. Aus beiden Schlangen kam kein Kunde auf die Idee, die Frau netterweise vorzulassen. Doch plötzlich rief eine Kassiererin ganz laut von vorne: „Sie da, mit Ihren zwei Teilen. Kommen Sie zu mir. Wenn Sie sonst keiner vorlässt, stehen Sie eben bei mir an erster Stelle!“ Über diese Aufmerksamkeit freute sich Meckermanns Bekannte. Da ging der Einkauf dann doch ganz schnell! – sd –