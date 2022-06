Meckermann: Die gute Gärtner

Viel unterwegs ist Meckermanns Bekannte. Kürzlich hat sie am Schnellradweg zwischen Akazienweg und Ulmenweg eine besonders schöne Entdeckung gemacht. „Dazwischen pflegt seit einiger Zeit ein älterer Mann die Wiese auf besondere Weise“, so die Bocholterin. Er habe Blumenbeete angelegt und auch um die Bäume Pflanzen gesetzt. Außerdem hätte er sogar Rasenkanten und Rahmen um die Bäume gemacht und dazu noch einen Blühstreifen angepflanzt. „Das ist richtig schön. Jedes Mal, wenn ich vorbeikomme, denke ich: Wow wie hübsch das aussieht“, lobt Meckermanns Bekannte. Von so viel Engagement habe sie in Bocholt noch nie gehört. Schließlich würde der ältere Herr die Blumen bei Wind und Wetter pflegen, sie gießen und sogar Unkraut zupfen – alles auf eigene Kosten, nur damit sich die Mitmenschen an der Pflanzenpracht erfreuen können. Was für ein lobenswerter Einsatz findet auch Meckermann. – sd –