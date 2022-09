Meckermann: Die illegale Müllkoppe

Mitten im Maisfeld fand die Rhedenserin in der vergangenen Woche eine illegale Müllkippe. Gefunden oder besser gesagt erschnüffelt, hat diese der Hund der 49-Jährigen. Von der Straße aus, war der Müllberg nämlich überhaupt nicht zu erkennen. Da hat sich jemand richtig Mühe gemacht, um den Müll gut zu verstecken, teilt die 49-jährige Meckermann ziemlich sauer mit. Besonders verärgert ist sie darüber, dass dem Umweltverschmutzer es scheinbar völlig egal zu sein scheint, dass der Müll zusammen mit dem Mais in mögliches Tierfutter untergehäckselt werden könne. Deshalb hat sie auch zuerst die alten Boxen, die ausrangierte Hi-Fi-Anlage sowie die Berge an Plastik und Metallschrott selbst aus dem Mais und an den Rand der Straße gezogen. Zwar kümmert sich nach dem Anruf der Hundebesitzerin , nun das Rheder Ordnungsamt um die Entsorgung, die Wut über die Gedankenlosigkeit mancher Menschen bleibt jedoch.– hl –