Meckermann: Die leise Feuerwehr

Ein großes Dankeschön muss Meckermanns Bekannter einmal an die Feuerwehr richten. Die steht ja bekanntlich zu jeder Tag und Nachtzeit Gewehr bei Fuß. So auch vor ein paar Tagen, als sie mitten in der Nacht zu einem Brand in einem Werk gerufen wurde. Dort löschte sie das Feuer, und das auch noch so still und leise, dass Meckermanns Bekannter davon nichts mitbekam. Der schaute am nächsten Morgen auf die Homepage des BBV und war völlig überrascht davon, was sich während der Nacht unmittelbar vor seiner Haustür getan hatte. Die Feuerwehr ist offenbar nicht nur der Retter in der Not, sondern auch der des Schlafes!