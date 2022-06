Meckermann: Die schnelle Lieferung

Jeden Morgen freut sich Meckermanns Bekannte über die neue Ausgabe des Bocholter-Borkener Volksblatts. Denn für Meckermanns Bekannte gehört das Zeitungslesen bei oder nach dem Frühstück einfach dazu. Nur so ist es ein guter Morgen. Umso enttäuschter war die Bocholterin, als ihre heiß geliebte Zeitung eines Morgens nicht in der Zeitungsrolle zu finden war. Nach ihrem Anruf beim BBV mit der Bitte, die Zeitung noch zu erhalten, machte sich Meckermanns Bekannte darauf gefasst, ohne Tageszeitung frühstücken zu müssen. Doch nach nur 20 Minuten klingelte es plötzlich an der Tür. Es war tatsächlich ein Bote, der die nachbestellte Ausgabe so schnell wie möglich ausgeliefert hat. Die Bocholterin war hocherfreut und bedankt sich sehr herzlich für so viel Leserservice. Auch das Nachsenden der Ausgabe im Urlaub verliefe immer reibungslos. – sd –