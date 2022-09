Meckermann: Die ungewollte Hilfe

Eine Bekannte von Meckermann ist vor Kurzem ein Jahr älter geworden und hat nun eine neue Zahl vorne stehen. Aus diesem Anlass feierte sie mit einigen Freundinnen bei ihr zu Hause. Es war ein netter Abend und eine der Freundinnen blieb zum Übernachten bei Meckermanns Bekannter, da sie weiter entfernt wohnt. Am nächsten Morgen wurden die Freundinnen von einem seltsamen Geräusch an der Haustür geweckt. Vor der Tür versuchte ein Pflegedienst mit einem Schlüssel in die Wohnung von Meckermanns Bekannter zu gelangen. Die wunderte sich sehr, denn so heftig gefeiert, dass ein Pflegedienst beim Duschen helfen müsste, hatte sie sicherlich nicht und so alt, dass sie nun auf den Pflegedienst angewiesen wäre, ist sie auch noch nicht. Schnell konnte sich der Vorfall dann doch klären: Der Pflegedienst hatte sich schlicht in der Etage geirrt und wollte zum Nachbarn. – bej –