Meckermann: Die vergessenen Mülltonnen

Eine Bocholterin hat sich neulich bei Meckermann gemeldet, weil sie sich über offenbar „vergessene“ Mülltonnen ärgert. Sie wohnt in einem Einfamilienhaus an einem Wendehammer. Die Mülltonnen werden zur Abholung immer direkt unter das Fenster der Bocholterin gestellt. Doch auch nach der Abholung bleiben die Mülltonnen dort tagelang stehen. Das ist natürlich kein schöner Ausblick, findet die Bocholterin und sprach daher die Mülltonnen-Besitzer an, erntete allerdings nur ein Schulterzucken. Dann versuchte sie es noch mit einem freundlichen Zettel auf den Tonnen, doch den fand sie später nur mitten auf dem Platz. „Das ist kein Weltuntergang und es gibt wichtigere Themen, aber es muss ja auch nicht sein“, findet die Bocholterin. Meckermann kann das verstehen. Aus Rücksicht auf die Nachbarschaft sollte es machbar sein seine Mülltonne zeitnah nach Hause zu holen. – bej–