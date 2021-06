Meckermann: Die verlorene Tasche

Glück im Unglück hatte eine Bocholterin am Dienstag. Mit ihrem Fahrrad machte sie sich auf zum Friseur, um sich die Haare schneiden zu lassen. Nach dem Besuch schwang sie sich – wie für eine Bocholterin üblich – erneut aufs Fahrrad, um wieder nach Hause zu fahren. Ihre Handtasche hatte sie dabei auf ihrem Gepäckträger verstaut und dachte, sie sei dort sicher. Zu Hause angekommen zeigte sich allerdings ein anderes Bild: Die Tasche war weg – und mit ihr auch Ausweis, Impfpass, Geld und alles andere an wichtigen Unterlagen, erzählt die Frau. Also schwang sich die Bocholterin erneut aufs Rad und fuhr die gesamte Strecke erneut ab. Doch bis zum Friseurgeschäft gab es keine Spur. Im Geschäft überreichte man ihr dann aber ihre Handtasche. „Eine Frau hatte gesehen, wie die Tasche vom Fahrrad gefallen war, hatte sie aufgehoben und im Friseurgeschäft abgegeben“, erzählt die Bocholterin. Dafür wolle sie sich von ganzem Herzen bei der Frau bedanken, da man ihr im Geschäft leider nicht sagen konnte, wer die Finderin war. So etwas gibt Meckermann immer gerne weiter.