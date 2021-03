Meckermann: Die verschwundenen Blumen

Das Besondere: Sie hatte die Blumen in dem kleinen Waldstück vor dem Eingang zum Kieswerk selbst gepflanzt. Vor drei Jahren habe sie die Blumenzwiebeln aus ihrem eigenen Garten in die freie Landschaft umgesetzt. Jeden Tag sei sie dort entlang gegangen und habe sich der blühenden Blumen erfreut. Und wahrscheinlich nicht nur sie: „Das finden doch alle schön“, sagt sie. Leider wohl so schön, dass sich jemand dachte, die Pflanzen würden auch gut in seinem Garten aussehen. Denn als die Frau kürzlich wieder dort entlang kam, waren alle Blumen verschwunden. Irgendjemand hatte sie sozusagen mit Stumpf und Stiel ausgegraben. Nur die Schneeglöckchen seien noch da, sagt die Dingdenerin und fragt sich zurecht: „Wer macht denn sowas?“