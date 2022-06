Meckermann: Durchdachte Spielplätze

Über schöne und Kinder aller Altersgruppen ansprechende Spielplätze in Bocholt freut sich eine Bocholterin. Die Spielplätze seien auch gut durchdacht, lobt sie die Stadt.

Die Spielplätze der Stadt seien als Freizeitbeschäftigung erst in letzter Zeit wieder in ihren Fokus gerückt. Denn seit Enkel da seien, habe sie Spielplätze wieder schätzen gelernt, vor allem, wenn sie interessant seien. Bei denen in der Stadt Bocholt, die sie besucht habe, sei das der Fall. Auch andere Besucher seien vom Ideenreichtum, der Gestaltung und der guten Pflege begeistert gewesen, sagte die Bocholterin.– pam –