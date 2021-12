Meckermann: Ein Stofftier sucht sein Zuhause

Eine Bocholterin ist über Meckermann auf der Suche nach einer Stofftierbesitzerin. Die Bocholterin ist am 18. November auf der Alfred-Flender-Straße von einem Auto angefahren worden, erzählt sie Meckermann. Um zu helfen, hatte eine Unbekannte der Frau ein Stofftier, eine flache Schildkröte mit braunem Panzer, unter den Kopf gelegt, bis die Rettungskräfte am Unfallort eingetroffen waren. Die Frau habe nicht mitbekommen, wer die Helferin mit dem Stofftier war, ihr Mann habe ihr anschließend aber erzählt, dass es sich um ein junges Mädchen gehandelt habe. Um das Stofftier nicht auf der Straße zurückzulassen, sammelte ihr Mann die Schildkröte anschließend ein und brachte sie mit ins Krankenhaus. Die Bocholterin sei von so viel Nächstenliebe gerührt gewesen, erzählt sie Meckermann, und möchte auf diesem Weg jetzt nach der Besitzerin suchen. „Ich weiß, wie viel sentimentaler Wert oft mit einem Stofftier verbunden ist.“ Die Schildkröte sei frisch gewaschen und suche jetzt nach ihrer Besitzerin. Und dabei hilft Meckermann natürlich gerne. Wenn sich die junge Schildkrötenbesitzerin bei ihm meldet – oder jemand, der weiß, wem die Schildkröte gehört – vermittelt er den Kontakt gerne weiter. – mpi –