Meckermann: Ein Tag, an dem alles schief läuft

Sie hatte den Wecker extra früh gestellt, um vor der Arbeit noch zum Friseur zu gehen. Leider wurde es dann doch etwas später, weil sich das Handy nicht auffinden ließ. Die Bocholterin suchte das Haus ab und hielt schließlich das Mobiltelefon ihres 14-jährigen Sohnes in der Hand. Kein gutes Zeichen – denn sie erinnerte sich genau, dass sie in der Aufbruchshektik des Teenagers noch schnell ein Handy in dessen Schultasche gesteckt hatte. Das war dann wohl ihr eigenes gewesen. Die Bocholterin verließ also das Haus ohne Handy und eilte zum Friseur. Dort angekommen schaute die Friseurin sie verdutzt an. „Dein Termin ist doch erst nächste Woche!“ Na prima. Aber es gab Hoffnung, doch nicht umsonst so früh aufgestanden zu sein: Wenn sie 15 Minuten warte, könne sie sie dazwischen nehmen, bot die Friseurin an. Also spazierte die Bocholterin eine Runde durch die Stadt und kam eine Viertelstunde später zum Salon zurück. Hier machte eine Aufforderung der Friseurin die Vorfreude auf eine vernünftige Frisur schnell wieder zunichte. „Den Impfnachweis bitte!“ Den hatte die Bocholterin ja nur auf dem Handy, das nun in der Schultasche ihres Sohnes schlummerte. Also wurde es an diesem Tag nichts mit Haareschneiden. „Musst du heute noch arbeiten?“, fragte die Friseurin und fügte angesichts des schlechten Starts in den Tag einfühlsam hinzu: „Viel Glück!“–kor–