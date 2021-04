Meckermann: Ein großes Paket

Meckermanns Bekannter hat sich neulich neue Polster für die Loungesessel im Wintergarten bestellt. Allerdings stellte er dann fest: Die Polster sind zu klein. Also packte er alles wieder ein, lud den riesigen Karton ins Auto und fuhr am Samstagvormittag zur Postfiliale. Die nette Dame dort empfing ihn jedoch gleich mit den Worten, der Karton sei viel zu groß, den nehme der Fahrer sowieso nicht mit, erzählt Meckermanns Bekannter. Aber der Postschalter an der Hindenburgstraße sei für solche Abmessungen prädestiniert. Auf dem Weg zur Hindenburgstraße hatte der Bocholter dann doch Bedenken, ob das klappt. Beim Auspacken des Kartons kam tatsächlich ein Mitarbeiter und sagte, dass die Annahme von großen Waren am Samstag geschlossen sei. Jedoch könne er mal eben einen Kollegen fragen, ob der das Paket trotzdem einscannen kann. Gesagt, getan, der Scan funktionierte - und das Paket ging am Samstag noch auf Reisen. Das hat Meckermanns Bekannten gefreut. Er findet: „Servicewüste Deutschland? Nicht bei der Post am Samstag.“