Meckermann: Ein neues Zuhause für Simba

Meckermanns Frau „baggert“ für ihr Leben gerne. Mit dem Begriff sind nicht gigantische Erdbewegungen gemeint und auch nicht billige Flirtmethoden, sondern die „Bagger“ sind in diesem Fall Glaskästen, die mehrere Fächer haben und aus denen man mit einem kleinen Greifarm vor allem Stofftiere herausholen kann. Unter zwei Voraussetzungen: Man muss zunächst das geforderte Kleingeld einwerfen und dann noch Glück haben, dass der Greifarm gut zupackt und das Objekt der Begierde in die entsprechende Box wirft, aus der es entnommen werden kann. Auf der Bocholter Kirmes standen in diesem Jahr gefühlt so viele „Bagger“ wie nie zuvor – zur Freude von Meckermanns Frau. Aber das Glück hatte sie verlassen. Außerdem fehlte aufgrund einer Armverletzung womöglich das nötige Fingerspitzengefühl. So brachte sie nur ein Stofftier mit nach Hause – einen kleinen Simba aus dem Disney-Film „Der König der Löwen“. Da sie aber zwei (erwachsene) Töchter hat, stand die Frage im Raum: Wem gebe ich den Gewinn? Die Lösung: Da eine der Töchter in einem Kinder- und Waisenheim in Münster arbeitet, sollte der kleine Junge, den die Tochter besonders betreut, den Stoff-Löwen bekommen. Jetzt schrieb die Tochter per WhatsApp: „Simba hat übrigens einen glücklichen neuen Besitzer.“ Eine schöne Nachricht, findet auch Meckermann.– vdl –