Meckermann: Elternfreuden

Wer Nachwuchs bekommen hat, der kennt das: Jede noch so kleine Weiterentwicklung des Sprosses wird elterlicherseits bejubelt. Das können die ersten Gurgelgeräusche, die erste Drehung auf die Seite und – vor allem – die erste durchgeschlafene Nacht des Kindes sein.

Es gibt allerdings auch Entwicklungsschritte, die sich im Endeffekt doch als nicht so ganz einfach entpuppen. So waren Meckermanns Bekannte zunächst völlig fasziniert davon, dass das neun Monate alte Kind das Pusten für sich entdeckt hatte und immer wieder pustend im Laufstall zu finden war. Dann aber stellte der Nachwuchs fest, dass Pusten doppelt so viel Spaß macht, wenn der Mund gerade mit Essen voll ist. Die Folge war, dass der Brei schön in der Küche verteilt wurde, wenn Papa und Mama nicht schnell genug aufpassten.

Die Eltern freuen sich nun schon auf den nächsten Entwicklungsschritt, denn dann werden die zuvor erlebten für das Kind zumeist ganz schnell langweilig und geraten in Vergessenheit.– bri –