Meckermann: Erste Hilfe

Gut, dass es noch so viele hilfsbereite Menschen gibt: Ein Bocholter war am Montag vergangener Woche mit seiner Frau auf dem Mühlenweg unterwegs, als er stürzte. Zum Glück waren sofort einige Schülerinnen und Schüler sowie eine Dame mit einem Kinderwagen zur Stelle, um dem Mann wieder aufzuhelfen. „Wir standen so unter Schock, dass wir gar nicht dazu kamen, uns angemessen bei allen Helfern zu bedanken“, erzählte die Frau. Das möchte sie nun über den Meckermann nachholen, und der gibt den Dank an alle beteiligten Helfer gerne weiter.– pam –