Meckermann: Gerettete Piepmätze

Meckermanns Bekannte staunte nicht schlecht, als ihre Tochter nach dem Reitunterricht mit dem am Lenkrad baumelnden Helm nach Hause kam. Darin saßen zwei kleine Vögel, die sie aus dem Reitstall gerettet hatte. Sie war gerührt vom umsichtigen Verhalten ihrer Tochter, fragte sich aber dennoch, was die Tochter nun weiter geplant hatte. Die rief jedoch wie selbstverständlich den Tiernotruf an. Die kleinen Piepmätze wurden – auf Anweisung der Tierretter – in einem Handtuch warm gehalten, bis diese sich den Tieren annehmen konnten. Nach einer Dreiviertelstunde machten sich die Tierchen mit den Rettern auf den Weg, um aufgepäppelt zu werden. Und nach kurzer Zeit erhielt die Tochter sogar noch ein Foto von den munteren Vögeln. Ein wirklich netter Zug – sowohl von der Tochter als auch von den Rettern. – ks –