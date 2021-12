Meckermann: Gruselige Weihnachten

Eigentlich kann der sechsjährige Sohn von Meckermanns Bekanntem schon sehr gut alleine zur Schule gehen. Trotzdem begleitet Meckermanns Bekannter ihn regelmäßig, schließlich muss er auch noch dessen jüngeren Bruder zur Kita bringen, die direkt nebenan liegt. Trotz der morgendlichen Dunkelheit fürchtet sich der Sechsjährige nicht. Anders war das vor Kurzem. Der Grund: Der morgendliche Frost hatte die Spinnennetze an Laternen, Fensterrahmen und Mülltonnen weiß getüncht. Ein sehr ungewöhnlicher Anblick. „Ist schon wieder Halloween?“, wollte der Sechsjährige wissen –und ging auf dem Weg zur Schule an diesem Tag lieber an der Hand seines Vaters. Sicher ist sicher. – kel –