Meckermann: Gute Laune

Meckermanns Bekannte mag die Verkäuferinnen in ihrem Lieblingssupermark sehr gern. Stets haben diese ein Lächeln und immer ein paar liebe Worte über. Manchmal fehlen aber auch der bestgelauntesten Verkäuferin die Worte, wie Meckermanns Bekannte nun beobachten konnte. An der Käsetheke stand eine Mutter mit ihrem etwa dreijährigen Kind. Das Kind bohrte in der Nase und nutze anschließend die Glasscheibe der Theke um mit dem Finger darauf zu malen. Die Mutter betrachtete das „Kunstwerk" und reagierte zur großen Überraschung von Meckermanns Bekannter mit Begeisterung: „Wie schön! Ein Haus!“

Getreu dem Motto: Wenn du nichts Nettes sagen kann, sag` gar nichts, griff die Verkäuferin Glasreiniger, Desinfektionsmittel und Papiertücher, verließ ihren Platz hinter der Theke und drückte der Mutter die Putzutensilien in die Hände. Das Schöne: selbst solche Erlebnisse verderben den netten Verkäuferinnen anschließend nicht die gute Laune.– bej –