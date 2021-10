Meckermann: Handy statt Hilfsbereitschaft

Die Bocholterin findet, dass die Hilfsbereitschaft immer mehr abnimmt, jeder kümmert sich nur noch um sich selbst. Ein Beispiel dafür, hat sie vor ein paar Tagen erlebt. Sie mit dem Bus unterwegs. Mit ihr im Bus saß eine Frau, die auf einen Rollator angewiesen ist. Die Bocholterin selbst braucht ebenfalls Krücken zum Laufen. An der Haltstelle musste beide aussteigen. Trotz ihrer Behinderung half sie der Frau mit dem Rollator, aus dem Bus zu kommen. Es sei schwierig gewesen, doch irgendwie habe es am Ende doch geklappt. Wofür die Bocholterin aber kein Verständnis hatte, war das Verhalten einer jungen Frau, die direkt neben ihr stand. Anstatt zu helfen, starrte sie einfach in ihr Handy. Ein unmögliches Verhalten, findet die Bocholterin.