Meckermann: Heinzelmännchen von der Müllabfuhr

Tolle Mitarbeiter bei der Müllabfuhr gibt es nicht nur in Bocholt, sondern auch bei uns in Rhede! Auf diese Feststellung legt die Vardingholterin ganz viel Wert. In der vergangenen Woche fühlte sich die 73-jährige am Tag vor der Abholung der blauen Tonne nicht so gut und schaffte es deshalb nicht, den Papiermüll den kleinen Weg bis hin zur Straße zu schieben. Trotzdem war ihre Tonne am nächsten Tag geleert.

„Nachbarn können das nicht gewesen sein,“ da ist sich die Rhederin ganz sicher. Denn links und rechts neben ihrem Haus seien nur Maisfelder und daher auch keine anderen Häuser. Sie ist sich deshalb ziemlich sicher, dass hinter diesen Heinzelmännchen die netten Mitarbeiter der Müllabfuhr stecken. Und auch, wenn sie denen schon telefonisch ein herzliches Dankeschön hat ausrichten lassen, leitet Meckermann diesen Dank gerne noch mal auf diesem Wege weiter.