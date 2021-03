Meckermann: Hühner im Wohnzimmer

Es gibt Situationen im Leben, da muss man eine ungewöhnliche Herausforderung einfach mal annehmen. So geschah es jetzt einem Bekannten Meckermanns. Der hält sich seit einigen Wochen Hühner im Garten. Und weil ihm und seiner Familie das so gut gefällt, haben sie sich in den Kopf gesetzt, noch zwei weitere Zwerghühner zu holen. Gesagt getan. Am vergangenen Wochenende ging es zu einem Züchter. Die Tiere waren schnell ausgesucht und in die Transportbox verladen. Quasi auf dem Weg zur Tür wies der Züchter darauf hin, dass die Tiere noch zu jung seien, um draußen bei den anderen Hühnern zu leben. Und so wohnen die Tiere nun also für die nächsten Wochen in einem improvisierten Stall im Wohnzimmer. Was soll’s, dachte Meckermanns Bekannter. Manchmal muss man halt mal was Neues ausprobieren.