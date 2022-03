Meckermann: Hundespielzeug

Die junge Hündin einer Bocholterin liebt Spielsachen. Wenn ihr Frauchen ihr neue Stofftiere oder Kau-Knoten mitbringt, ist das Tier immer total begeistert. Leider ist die Border-Collie-Aussie-Mix-Hündin auch sehr clever. So identifiziert sie bei ihren Spielsachen ziemlich schnell die Schwachstellen und kaut solange darauf herum, bis die Spielsachen kaputt gehen. Immer mal wieder geht die Hündin auch selbst auf die Suche nach neuen Spielsachen. Neulich lief sie mit einem Waschlappen in der Schnauze an ihrem Frauchen vorbei, den hatte sich die Hündin im Badezimmer aus dem Regal genommen. Auch Wollknäuel und Schuhe findet die Hündin als Spielzeug interessant. Die Bocholterin muss also immer ein Auge auf ihre Hündin haben. – har –