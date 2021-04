Meckermann: Katzen und Vögel

Für Meckermanns Bekannte ist der Frühling mitunter eine traurige Zeit. Sie mag die Vögel in ihrem Garten– und ist immer ganz betroffen, wenn sie feststellt, dass ein Nest eines brütenden Vogelpaares von Katzen geplündert wurde. In Erinnerung geblieben ist ihr die Szene, als eine Katze mit einer schreienden Amsel im Maul aus ihrem Garten in Stenern davonlief. Sie möchte daher an Katzenbesitzer appellieren, im Frühjahr ihre Tiere nicht unbeaufsichtigt draußen streunen zu lassen. Meckermann hat einmal nachgeschaut, was die Experten des Naturschutzbunds Nabu zum schwierigen Verhältnis von Katzen und Vögeln sagen. Die empfehlen tatsächlich, Katzen vor allem im April und Mai am besten nicht aus dem Haus oder zumindest nicht unbeaufsichtigt ins Freie zu lassen. Aber auch Gartenbesitzer könnten etwas für Vögel tun, indem sie nämlich ihren Garten möglichst naturnah mit vielen Stauden, Sträuchern und Bäumen gestalten, schreibt der Nabu. Entscheidend für die Stabilität einer Vogelpopulation sei nämlich nicht die Zahl ihrer Feinde, sondern die Lebensraumqualität. Der Nabu-Experte sagt: „Wo ausreichend Futter, Nist- und Versteckmöglichkeiten vorhanden sind, können sich die Vögel erfolgreich fortpflanzen und Verluste durch Beutegreifer einschließlich der Katzen meist gut verkraften.“