Meckermann: Kinder finden ihre eigenen Wege

An den Garten von Meckermanns Bekannter grenzt seit Neustem ein Spielplatz. Sie findet die aufgeregten Kinderstimmen auf dem Spielplatz, die sie während der Gartenarbeit oder beim Ausruhen auf der Gartenliege begleiten, herrlich. Sie transportieren so viel Freude und Entdeckertum, dass es Meckermanns Bekannte jedes Mal daran erinnert, das Kind in sich stets wachzuhalten. Etwas seltsam findet sie hingegen das Verhalten der Eltern auf dem Spielplatz. Denn die Kinder entdecken die Spielgerüste und Klettergeräte auf ganz eigene Art und Weise. Täglich hört die Nachbarin des Spielplatzes nun: „Das ist nicht so gedacht“, (der passende Kindername wird hinten angefügt) von besorgten Eltern. Den Kleinen ist es hingegen ganz gleichgültig, was sich der Erwachsene Erbauer dabei wohl gedacht hat. Die Seilbrücke kann man nämlich auch ganz prima entlang hangeln, statt einfach darüber zu laufen. Meckermanns Bekannte findet es herrlich erfrischend, dass die Kinder ihren eigenen Weg gehen und sie hat noch eine interessante Beobachtung gemacht: Während Eltern sich sorgen, toben Großeltern mit den Kleinen mit, als wären sie selbst gerade erst fünf Jahre alt. Schön, wenn das kleine Kind in sich selbst so wieder entdeckt wird. Schade, dass es andere so lange verlieren.