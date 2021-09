Meckermann: Kopfhörer-Diebstahl

Meckermanns Bekannte ist Studentin und war mit ihrem Vater in einem Restaurant in Rhede essen. Leider hatte sie ihre drahtlosen Kopfhörer liegen lassen. Als sie das merkte und zum Restaurant zurückging, erfuhr sie dort, dass Gäste am Nebentisch den Verlust bemerkt hatten und die Kopfhörer beim Restaurantbesitzer abgeben wollten. In dem Moment sei ein circa zwölfjähriger Junge gekommen, habe sich diese geschnappt und sei davongelaufen. Die Studentin ist enttäuscht. Sie hatte schon länger auf die teuren Kopfhörer gespart und jetzt das. Sie hofft, dass die Eltern des Jungen sich wundern, dass der auf einmal so teure Kopfhörer besitzt, und ihm hoffentlich ins Gewissen reden, damit er sie wieder in dem Restaurant abgibt. Dem kann Meckermann nur zustimmen.– ks –