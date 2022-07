Meckermann: Kuchen muss reichen

Kinder testen ja gerne ihre Grenzen. Der Zweijährige von Meckermanns Bekannter ist ein echtes Schleckermaul, alles an Süßkram wird verschlungen, wenn man ihn denn nur lassen würde. So gab es am Wochenende für den jungen Mann etwas Saft zum Frühstück, was für ihn schon ein Höhepunkt war, denn eigentlich muss er sich mit Milch oder Wasser zufriedengeben. Dass es am gleichen Nachmittag noch zur Oma zum Kaffee ging, war für den Dreikäsehoch quasi der Himmel auf Erden. Aber da geht bestimmt noch mehr, dachte sich der Zweijährige wohl und testete sein Glück mit extra großen und lieben Augen. „Saft? Kuchen? Eis?“, wollte er wissen, kurz bevor es losging. „Netter Versuch, aber nein“, bekam er zur Antwort. „Kuchen muss reichen.“ Übrigens wurde der nicht mal ganz aufgegessen, sondern mit Omas Hund geteilt. Soll ja jeder was davon haben... –cfe–