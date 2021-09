Meckermann: Missverständnis aus der Welt räumen

Eine Bekannte von Meckermann fragt sich, wie sie ein Missverständnis aus der Welt räumen kann. Ihr pflegebedürftiger Mann wurde von der Physiotherapieabteilung eines Krankenhauses wegen eines neuen Termins angerufen. Die Frau nahm das Gespräch an und reichte den Hörer weiter an ihren Mann, der vor seinem Computer saß und in ein Doppelkopfspiel vertieft war. Bei diesem Computerspiel kommt es ständig zu laut gesprochenen Anweisungen und Kommentaren vom Computer. Ihr Mann kramte in einem Kalender herum nach einem passenden Termin. Dabei ließ er seinen Computer unbeachtet. Plötzlich ertönte von dort eine laute, ungehobelte Stimme: „Na, wird’s bald!“. Und nach einer kurzen Pause: „Mein Gott! Das dauert!“. Meckermanns Bekannte fragt sich nun, ob sie für immer als Hausdrachen gebrandmarkt ist. Übrigens: Ihr Mann schweigt dazu..