Meckermann: Morgenspaziergang

Der Wecker der Bocholterin klingelt jeden Morgen zur gleichen Zeit. Dann heißt es: schnell anziehen und mit dem Hund ab zur Morgenrunde in den Stadtwald. Genau den gleichen Ablauf haben wohl mehrere Hundebesitzer und auch Sportler, denn genau wie in dem Film „Und täglich grüßt das Murmeltier“ taucht dann immer an derselben Stelle der nette Herr mit Rad und Hund auf, ein Walker kommt ihr immer an derselben Stelle entgegen und ein weiterer Hundebesitzer macht oft an demselben Turngerät seine morgendlichen Sportübungen. Soweit so gut – soweit so vertraut. Doch wenn die Bocholterin den Wecker noch mal auf Schlummern drückt und somit erst etwa fünf Minuten später losläuft, ist sofort alles anders. Sie trifft völlig andere Menschen oder auch mal niemanden. In den vergangenen Tagen hatte die Bocholterin wohl mal öfter auf die Schlummertaste des Weckers gedrückt und das blieb nicht unbemerkt: „Da biste ja wieder! Ich hab’ schon angefangen, mir Sorgen zu machen!“, rief ihr der Walker gestern morgen freudestrahlend entgegen. „Welch ein netter Start in den Tag“ , freute sich die Bocholterin über die freundlichen Worte und nahm sich jetzt fest vor, zukünftig wieder pünktlich aufzustehen. –hl–