Meckermann: Nachbarschaftshilfe

Meckermanns Bekannter möchte sich bei einem aufmerksamen Nachbarn bedanken. Als vor Kurzem bei ihm die Papiertonne abgeholt werden sollte, hatte der alleinlebende Bocholter am Abend vergessen, den Behälter an die Straße zu stellen. Am nächsten Morgen war es ihm dann wieder eingefallen – allerdings war er da schon im Büro. Es half nichts, vergessen ist vergessen, dachte Meckermanns Bekannter. Schließlich kann man sein Altpapier ja auch direkt zum Wertstoffhof bringen. Als er dann am Abend aber nach Hause kam, fand er seine leere Papiertonne überraschenderweise an der Straße vor. Ein netter Nachbar musste die Tonne für ihn an die Straße gestellt haben. Bei dem möchte sich Meckermanns Bekannter herzlich bedanken. – kel –