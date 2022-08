Meckermann: Nachtruhe

Meckermanns Bekannter wohnt seit einigen Monaten im historischen Stadtkern von Bocholt – und fühlt sich dort eigentlich sehr wohl. Natürlich: Einige Kleinigkeiten gibt es immer, die einen stören: Private Grünflächen sind hier natürlich rar, und genauso sieht es mit Parkplätzen aus. Doch daran hat sich Meckermanns Bekannter schnell gewöhnt. Über eine Sache, die ihn stört, kommt er aber nicht hinweg: der Lärm. Nicht der normale Stadtlärm, sondern der, der nach 22 Uhr von Betrunkenen und Posern mit dicken Autos produziert wird.

So heulen regelmäßig nachts dröhnende Motoren von Autos und Motorrädern auf – mitten in der Innenstadt, wie es scheint. Hinzu kommt, was sich aus der Ferne wie Straßenrennen anhört – mit quietschenden Reifen inklusive. Und am Wochenende natürlich die betrunkenen Feierlaunigen. Die hatten es sich vor Kurzem unter dem Fenster des Bocholters gemütlich gemacht und feierten noch kurz vor 23 Uhr laut mit nur drei Liedern in Dauerschleife. Etwas schmunzeln musste Meckermanns Bekannter dann aber, als ein wohl nüchternes Mitglied der Gruppe den uneinsichtigen Partygängern die Stereoanlage wegnahm, weil diese trotz seiner Anweisungen immer wieder aufgedreht worden war. Gestoppt hat das die Partygänger aber leider nicht. Sie sangen die Songs wie Layla und Olivia einfach kurzerhand selbst. Wie gewonnen, so zerronnen. – mpi –