Meckermann: Nette Geste in Coronazeiten

Die Besitzerin einer Bocholter Gaststätte hatte vor dem letzten Treffen der Ministerpräsidenten mit der Bundeskanzlerin die Hoffnung, dass es vielleicht auch Lockerungen für die Gastronomie gibt. „Ich habe also alles geputzt und auf Vordermann gebracht“, erzählte sie. Damit auch alles hübsch aussieht, brauchte sie auch neue Blumen für zwei Vasen. Also brachte sie die Vasen in den Blumenladen, von dem sie auch sonst die Blumenarrangements bezieht. Die Chefin des Ladens brachte die Vasen schön dekoriert zurück. Als die Bocholterin bezahlen wollte, sagte die Chefin nur: „Das ist ein Geschenk von mir für den Neustart.“ Nun ist es mit den Lockerungen für die Gastronomie zwar nicht nichts geworden. Die Bocholterin möchte sich aber trotzdem noch einmal für die schöne Geste bedanken.