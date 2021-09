Meckermann: Parktickets

Kennen Sie das? Sie sind auf der Suche nach einem freien Parkplatz und plötzlich klopft jemand an Ihre Scheibe, um ihnen sein noch gültiges Parkticket zu schenken? Das ist vor Kurzem auch Meckermanns Bekanntem passiert – doch gleich mehrfach hintereinander. Zuerst hatte ihm ein freundlicher älterer Herr sein Ticket durch das halb geöffnete Fenster hereingereicht. „Können Sie den noch gebrauchen?“ Meckermanns Bekannter hatte sich bedankt und weiter nach einem freien Parkplatz gesucht. Als er den schließlich gefunden und seinen Wagen abgestellt hatte, klopfte es plötzlich wieder an seiner Seitenscheibe. Dieses Mal war es eine junge Frau, die freundlich mit einem (Rest-)Parkschein wedelte. Meckermanns Bekannter möchte sich für so viel Freundlichkeit herzlich bei den beiden Unbekannten bedanken. Das hatte er so auch noch nicht erlebt.