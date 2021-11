Meckermann: Portemonnaie auf dem Autodach vergessen

Jüngst wurde Meckermanns Bekannter zufällig Zeuge einer netten Begebenheit. Als er in der Stadt unterwegs war, bemerkte er einen jungen Mann, der auf dem Fußweg an der Aa hinter einem älteren Herren herlief und ihn ansprach. „Entschuldigen Sie, aber haben Sie gerade ihren Wagen am Berliner Platz abgestellt?“, wollte er wissen. Der ältere Herr nickte irritiert. Da hielt ihm der junge Mann ein Portemonnaie unter die Nase. „Gehört das vielleicht Ihnen?“, wollte er wissen. Er habe das Portemonnaie zufällig auf dem Autodach liegen gesehen, nachdem er den Mann zuvor dort hatte parken sehen. Der ältere Mann bedankte sich beim ehrlichen Finder, er selbst hatte den Verlust noch gar nicht bemerkt. Auch Meckermann möchte sich bei dem jungen Mann für seine Aufrichtigkeit herzlich bedanken.