Meckermann: Portemonnaie bleibt liegen

Glück im Unglück hatte in der vergangenen Woche ein Bocholter. Nachdem er in der neuen Hauptstelle der Stadtsparkasse Kontoauszüge am Automaten gezogen hatte, verstaute er seine Bankkarte wieder im Portemonnaie und legte dieses auf dem Kontoauszugsdrucker ab. Nachdem er in Ruhe seine Auszüge durchgesehen hatte, verließ er das Gebäude. Erst zu Hause fiel ihm auf, dass er seine Geldbörse im Bankgebäude hat liegen lassen. Als er dort nachsehen wollte, hatte die Stadtsparkassen schon geschlossen. Am nächsten Morgen kam dann der erlösende Anruf der Bank. Eine Dame hätte seine Geldbörse gefunden, sie abgegeben und er könne sie sich direkt abholen. „Es war wirklich noch alles drin. Alle Karten und auch das ganze Bargeld“, berichtete der Bocholter Meckermann ganz begeistert und möchte sich auf diesem Wege ganz herzlich bei der ehrlichen Finderin bedanken.