Meckermann: Riss in der Frontscheibe

Ein Bocholter hatte neulich nach einem Steinschlag einen Riss in der Frontscheibe seines Autos. Für ihn war klar: Die Scheibe muss ersetzt werden. Schließlich wird in der Fernsehwerbung immer davor gewarnt, auf keinen Fall mit einem Riss oder Loch in der Scheibe herumzufahren. Der Bocholter fuhr also zu seiner Fachwerkstatt – und fiel dort aus allen Wolken. Was für ihn eine Reparatur war, die keinerlei Aufschub erforderte, war für die Werkstatt wohl nicht so dringend. Sie wollte dem Bocholter in vier Wochen einen Termin zur Reparatur der Scheibe geben. Auch Hinweise, dass es sich bei der Frontscheibe um ein sicherheitsrelevantes Teil handelt, halfen nichts. Da der Bocholter aber der Meinung war, dass es gefährlich ist, so noch lange weiterzufahren, suchte er sich für die Reparatur eine andere Werkstatt.