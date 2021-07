Meckermann: Rücksicht

Eine Bocholterin zeigte sich vor Kurzem verwundert über das Verhalten ihrer Mitmenschen. Die Frau war mit dem Auto auf einem Feldweg unterwegs, als ihr ein älteres Ehepaar entgegenkam. „Ich hatte es selber schon öfter, dass Autofahrer mit gefühlten 100 km/h ganz knapp an mir und meinem Hund vorbeigefahren sind“, erzählt die Frau Meckermann. In dem Glauben, es besser zu machen, bremste sie deswegen stark ab und fuhr mit großem Abstand an dem Ehepaar vorbei. Doch froh darüber waren diese nicht. Stattdessen beschwerten sie sich, sagt die Bocholterin. Sie sei nicht 30 gefahren und hätte zudem nicht soweit rechts fahren dürfen, da sie die beiden dadurch zugestaubt habe. Manchen Menschen kann man es vielleicht auch einfach nicht recht machen. – mpi –