Meckermann: Saugnäpfe an den Füßen

Es stimmt schon: Eltern sind daheim, was das Humor-Niveau angeht, oft nicht verwöhnt. Ob es die zotigen Wortwitze sind, die der Nachwuchs aus dem Kindergarten mitbringt, oder die Sprüche, die man selbst schon in seiner Kindheit gehört hat und die (trotz außerordentlicher Schlichtheit) offenbar nicht aus der Mode kommen wollen. Doch in letzter Zeit überrascht der dreijährige Sohn von Meckermanns Bekanntem ihn mit kurzen Gags, die ihn tatsächlich schon einige Male zum Lachen gebracht haben. Auch wenn sie – zugegeben – gar nicht immer als Witz gemeint waren. Als Meckermanns Bekannter seinen Söhnen beispielsweise an einem Abend etwas über Geckos und ihre großartigen Kletterkünste vorlas, richtete sich dessen jüngster Sohn plötzlich mit Professorenmiene auf und stellte trocken fest: „Das können Elefanten nicht, weil die keine Saugnäpfe haben!“ Recht hat er.– kel –