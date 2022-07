Meckermann: Schlafenszeit

Kinder ins Bett zu bekommen, ist manchmal gar nicht so einfach. Vor allem, wenn diese zwar müde sind, aber nicht einsehen, dass sie jetzt wirklich schlafen sollen. Die Liebe zu sämtlichen Fahrzeugen mit vier Rädern hat die Mutter des Zweijährigen jetzt auf eine Idee gebracht. „Du musst jetzt schlafen, alle Autos schlafen jetzt auch“, erzählt sie dem Kleinen (an dieser Stelle verkneifen Sie sich bitte den Hinweis, dass um 19 Uhr noch nicht alle Autos schlafen – das tun sie nämlich doch!). „Alle Autos schlafen?“, will der Zweijährige sicherheitshalber wissen. „Ja. Alle Autos, alle Bagger, alle Postautos und alle Fahrräder. Alle Kindergartenkinder und alle Dinosaurier...“ Nach ein paar Minuten lässt sich der junge Mann dann meistens überzeugen und geht ins Bett. „Ich weiß gar nicht, warum du dich lange damit aufhältst“, lässt sich da der Papa vernehmen. „Ich sag einfach, Papa will jetzt auch in die Heia gehen. Dann ist sofort Ruhe.“ Diese Strategie wird dann als nächstes umgesetzt, bevor die ganzen Bagger und Postautos wieder ran müssen... –cfe–