Meckermann: Schnelle Helfer in der Not

Eine 78-jährige Dame war mit dem Rad in der Nähe eines Lebensmittelgeschäftes am Ostwall unterwegs, als sie unglücklich stürzte. Mehrere Personen halfen ihr sofort und ein Postbote, der die Dame auch noch kannte, bot ihr an, in seinem Auto Platz zu nehmen, bis der Krankenwagen da war. Sie war – Gott sei Dank – nur leicht verletzt und wurde ambulant im Krankenhaus behandelt. In ihrer Aufregung vergaß sie, sich bei ihren Helfern zu bedanken. Dies möchte Meckermann an dieser Stelle gerne für sie nachholen.– ks –